Inzidenzwert im Kreis Kleve nur leicht gestiegen

Am heutigen Montag, 6. Dezember 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 17.357 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Sonntag 47 neue Infektionen gemeldet.

Von den 17.357 Indexfällen sind 673 in Bedburg-Hau, 1.747 in Emmerich am Rhein, 2.223 in Geldern, 1.631 in Goch, 595 in Issum, 709 in Kalkar, 527 in Kerken, 1.449 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 162,1), 2.706 in Kleve, 627 in Kranenburg, 1.002 in Rees, 237 in Rheurdt, 917 in Straelen, 318 in Uedem, 376 in Wachtendonk, 749 in Weeze. 871 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Es gibt ein größeres Ausbruchsgeschehen in der Senioreneinrichtung Marien-Haus in Straelen mit bislang 10 Indexfällen. Das Gesundheitsamt steht in enger Abstimmung mit der Einrichtung.

Von den insgesamt 17.357 bestätigten Corona-Fällen gelten 15.264 als genesen; 232 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 53 Personen im Krankenhaus.

Dem Kreis Kleve liegen nun für zwei der vier Omikron-Verdachtsfälle erste Laborbefunde vor, die den Verdacht der Erkrankung dieser Personen mit der neuen Corona-Variante bekräftigen. Es handelt sich um zwei Personen, die gemeinsam nach Südafrika gereist waren. Aufgrund eines im Labor festgestellten Merkmals wird in Verbindung mit der Südafrika-Reise der Corona-Fälle die Diagnose „Omikron-Variante“ wahrscheinlich. Eine abschließende Bestätigung der Omikron-Variante kann nach Auskunft des Gesundheitsamts des Kreises Kleve erst die Vollgenomsequenzierung liefern. Diese wird, so das Labor, erst in ein bis zwei Wochen vorliegen. Für sämtliche Kontakte der beiden Personen, für die nun erste Laborerkenntnisse vorliegen, bedeutet dies die Beibehaltung der mindestens 14-tägigen Quarantäne ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Verkürzung. Zu den beiden weiteren Verdachtsfällen liegen noch keine Laborergebnisse vor.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 289,6.

Mo, 06.12. – 289,6

So, 05.12. – 287,6

Sa, 04.12. – 315,1

Fr., 03.12. – 323,7

Do., 02.12. – 312,8

Mi., 01.12. – 308,0

Di., 30.11. – 299,4

Mo, 29.11. – 275,2

Aktuell befinden sich insgesamt 1.331 Personen in häuslicher Quarantäne.