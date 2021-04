Inzidenzwert im Kreis Kleve liegt unter 100

Am heutigen Dienstag, 6. April 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt um 0.00 Uhr insgesamt 8.564 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 26 mehr als am Vortag. Rund um die Osterfeiertage ist bei der Interpretation der Fallzahlen und der 7-Tage-Inzidenz zu beachten, dass meist weniger Personen eine/n Ärzt*in aufsuchen und auch weniger getestet wird. Dies führt dazu, dass weniger Labornachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Von den 8.564 Indexfällen sind 383 in Bedburg-Hau, 940 in Emmerich am Rhein, 1.083 in Geldern, 823 in Goch, 327 in Issum, 297 in Kalkar, 266 in Kerken, 716 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.362 in Kleve, 373 in Kranenburg, 560 in Rees, 110 in Rheurdt, 503 in Straelen, 124 in Uedem, 212 in Wachtendonk und 395 in Weeze. 90 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden.

Von den insgesamt 8.564 bestätigten Corona-Fällen gelten 7.739 als genesen; 155 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 38 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 92,2. Gestern lag dieser Wert bei 102,7. Aktuell befinden sich insgesamt 1.698 Personen in häuslicher Quarantäne.

Corona-Schutzimpfung

Seit dem 8. Februar 2021 laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve (inzwischen an den Standorten Kalkar und Geldern) die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen – insgesamt 35.732. Die mobilen Teams impfen seit Ende Dezember in den Altenpflegeeinrichtungen. Dort gab es bislang insgesamt 13.506 Erst- und Zweitimpfungen. In Einrichtungen der Eingliederungshilfe gab es insgesamt 3.950 Impfungen. Auch in den Kliniken im Kreisgebiet gab es bereits Erst- und Zweitimpfungen – insgesamt 7.134 Impfdosen. Somit wurden bis zum 4. April im Kreis Kleve insgesamt 60.322 Impfdosen verimpft (bis zum 28. März waren es 49.894).