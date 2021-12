Inzidenzwert im Kreis Kleve liegt bei 312,8

Am heutigen Donnerstag, 2. Dezember 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 16.883 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Mittwoch 199 neue Infektionen gemeldet.

Von den 16.883 Indexfällen sind 646 in Bedburg-Hau, 1.694 in Emmerich am Rhein, 2.170 in Geldern, 1.598 in Goch, 576 in Issum, 689 in Kalkar, 512 in Kerken, 1.428 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 220,7), 2.619 in Kleve, 612 in Kranenburg, 957 in Rees, 234 in Rheurdt, 891 in Straelen, 303 in Uedem, 363 in Wachtendonk, 736 in Weeze. 855 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Bei vier bereits gemeldeten Indexfällen in Rees besteht weiterhin der Verdacht auf eine Corona-Infektion mit der neuen Omikron-Variante. Alle vier Tests werden im Labor sequenziert. Die Laborergebnisse stehen aktuell noch aus.

Von den insgesamt 16.883 bestätigten Corona-Fällen gelten 14.818 als genesen; 228 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 53 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 312,8.

Do., 02.12. – 312,8

Mi., 01.12. – 308,0

Di., 30.11. – 299,4

Mo, 29.11. – 275,2

So., 28.11. – 285,4

Sa., 27.11. – 313,2

Fr., 26.11. – 301,7

Do., 25.11. – 288,0

Aktuell befinden sich insgesamt 1.431 Personen in häuslicher Quarantäne.