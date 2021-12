Inzidenzwert im Kreis Kleve liegt bei 278,7

Am heutigen Montag, 13. Dezember 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 18.365 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Sonntag 70 neue Infektionen gemeldet.

Von den 18.365 Indexfällen sind 704 in Bedburg-Hau, 1.853 in Emmerich am Rhein, 2.372 in Geldern, 1.729 in Goch, 634 in Issum, 753 in Kalkar, 567 in Kerken, 1.535 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 296,6), 2.864 in Kleve, 649 in Kranenburg, 1.095 in Rees, 251 in Rheurdt, 989 in Straelen, 334 in Uedem, 400 in Wachtendonk, 779 in Weeze. 857 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Von den insgesamt 18.365 bestätigten Corona-Fällen gelten 16.301 als genesen; 247 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 62 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 278,7.

Mo, 13.12. – 278,7

So., 12.12. – 268,2

Sa., 11.12. – 284,8

Fr., 10.12. – 271,4

Do., 09.12. – 292,4

Mi., 08.12. – 298,8

Di, 07.12. – 310,9

Mo, 06.12. – 289,6

Aktuell befinden sich insgesamt 1.365 Personen in häuslicher Quarantäne.