Inzidenzwert im Kreis Kleve liegt bei 17,0

Am heutigen Donnerstag, 22. Juli 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 11.453 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Durch eine Bereinigung der Datenbänke beim Gesundheitsamt sind bei dieser Summe bereits 13 korrigierte Altfälle in Abzug gebracht. Diese müssen jedoch noch bei den einzelnen Kommunen herausgerechnet werden. Durch die aktuelle Softwareumstellung auf SORMAS-X kann dies erst in den kommenden Tagen erfolgen. Insgesamt hat sich die Gesamtzahl der Neuinfektionen seit Mittwoch um neun Fälle erhöht.

Von den 11.453 Indexfällen sind 493 in Bedburg-Hau, 1.315 in Emmerich am Rhein, 1.500 in Geldern, 1.103 in Goch, 435 in Issum, 386 in Kalkar, 361 in Kerken, 1.037 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.858 in Kleve, 474 in Kranenburg, 696 in Rees, 168 in Rheurdt, 639 in Straelen, 191 in Uedem, 271 in Wachtendonk und 539 in Weeze. Derzeit befinden sich keine aktuellen Indexfälle in Bearbeitung. 13 Altfälle müssen noch korrigiert und bei den einzelnen Kommunen herausgerechnet werden.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 17,0.

Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Do., 22.07. – 17,0

Mi., 21.07. – 19,5

Di., 20.07. – 17,3

Mo., 19.07. – 18,2

So., 18.07. – 18,2*

Sa., 17.07. – 15,0

Fr., 16.07. – 10,2

Do., 15.07. – 5,4

Aktuell befinden sich insgesamt 249 Personen in häuslicher Quarantäne.