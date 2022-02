Inzidenzwert im Kreis Kleve liegt bei 1.029,7

Am heutigen Donnerstag, 3. Februar 2022, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 30.347 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Mittwoch 879 neue Infektionen gemeldet.

Von den 30.347 Indexfällen sind 1.082 in Bedburg-Hau, 3.030 in Emmerich am Rhein, 3.846 in Geldern, 2.812 in Goch, 1.058 in Issum, 1.551 in Kalkar, 1.116 in Kerken, 2.773 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 1.331,0), 5.086 in Kleve, 1.027 in Kranenburg, 1.660 in Rees, 488 in Rheurdt, 1.800 in Straelen, 642 in Uedem, 861 in Wachtendonk, 1.406 in Weeze. 109 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet. Diese Fälle sind bei der aktuell ermittelten 7-Tage-Inzidenz bereits eingerechnet.

Von den insgesamt 30.347 bestätigten Corona-Fällen gelten 20.404 als genesen; 275 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 26 Personen im Krankenhaus.

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 1.029,7.

Do., 03.02. – 1.029,7

Mi., 02.02. – 948,1

Di., 01.02. – 1.050,7

Mo., 31.01. – 953,5

So., 30.01. – 946,5

Sa., 29.01. – 1.062,2

Fr., 28.01. – 1.029,4

Do., 27.01. – 916,5