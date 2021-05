Inzidenzwert im Kreis Kleve bleibt unter 100

Am heutigen Montag, 10. Mai 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt um 0.00 Uhr insgesamt 10.587 bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 24 mehr als am Sonntag.

Von den 10.587 Indexfällen sind 440 in Bedburg-Hau, 1.187 in Emmerich am Rhein, 1.405 in Geldern, 1.033 in Goch, 395 in Issum, 353 in Kalkar, 327 in Kerken, 922 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.715 in Kleve, 431 in Kranenburg, 656 in Rees, 159 in Rheurdt, 607 in Straelen, 178 in Uedem, 258 in Wachtendonk und 483 in Weeze. 38 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden.

Von den insgesamt 10.587 bestätigten Corona-Fällen gelten 9.729 als genesen; 175 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 35 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 85,5.

Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der „Corona-Notbremse“ des Bundes. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in eine Allgemeinverfügung aufnimmt. Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte.

Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Mo., 10.05. – 85,5

So, 09.05. – 80,3 *

Sa, 08.05. – 95,7

Fr., 07.05. – 100,5

Do., 06.05. – 104,3

Mi., 05.05. – 117,1

Di., 04.05. – 120,0

Mo., 03.05. – 109,8

Achtung: Die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen (siehe Markierung mit *) sind für Lockerungen im Zuge der „Corona-Notbremse“ nicht relevant.

Aktuell befinden sich insgesamt 1.460 Personen in häuslicher Quarantäne.

Aktuelle Zahlen zu Corona-Schutzimpfungen

Seit dem 8. Februar 2021 laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve am Standort Kalkar und seit dem 31. März auch in Geldern die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen – bis zum 9. Mai insgesamt 80.790 (bis zum 2. Mai waren es 73.818).

Außerhalb des Impfzentrums impfen seit Ende Dezember mobile Teams in unterschiedlichen Einrichtungen sowie die Kliniken im Kreisgebiet ihre eigenen Mitarbeitenden. Dort wurden bislang zusammen 27.749 Impfungen vorgenommen.

Zudem impfen seit Anfang April die Hausärzt*innen ihre Patient*innen in ihren Praxen. Insgesamt meldet die Kassenärztliche Vereinigung, dass es dort bislang 19.047 Erst- und Zweitimpfungen gab (Stand 7. Mai).

Somit wurden bis zum 9. Mai im Kreis Kleve insgesamt 127.586 Impfdosen als verimpft gemeldet (bis zum 2. Mai waren es 112.897).