Interreligiöse Friedenswallfahrt

Drei Religionen, eine gemeinsame Wallfahrt für den Frieden. Auch in Zeiten des Krieges in Israel und Palästina ist in Kevelaer eine Begegnung der verschiedenen Religionen möglich. Vertreterinnen und Vertreter des Judentums, des Islam und des Christentums laden ein zur 11. interreligiösen Friedenswallfahrt mit dem Motto „Gemeinsam. Weiter. Auf dem Friedensweg“.

Am 29. Juni um 16 Uhr beginnt der gemeinsame Weg vom Solegarten zum Forum Pax Christi, wo die Wallfahrt gegen 18 Uhr endet.

Ohne Frieden gibt es kein Leben. Genauso sind alle Menschen auf Wasser angewiesen. Auch ohne Wasser gibt es kein Leben. Es ist der gleiche Frieden, das gleiche Wasser, das einen Menschen am Leben hält, sei er nun Muslima, Jude oder Christin. Die Quelle oder das Wasser, sie unterscheiden nicht.

Über den Solegarten, den Marienbrunnen am St.-Klara-Platz, den Brunnen auf dem Peter-Plümpe-Platz und den Arche-Noah-Brunnen, wird der verbindenden Bedeutung des Wassers nachgegangen.

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten nicht nur eine Flasche Wasser, sondern auch etwas Obst, das miteinander geteilt werden kann.

Gemeinsames Singen mit dem Familienchor aus St. Marien Kevelaer und Beten beenden die Wallfahrt.