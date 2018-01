Das internationale Zeitungsprojekt des Runden Tisches für Flüchtlinge hat die vierte Ausgabe von „ZUSAMMEN LEBEN in Kevelaer“ veröffentlicht. Das kostenlose Journal ist ab sofort in vielen öffentlichen Einrichtungen in Kevelaer erhältlich, u.a. im Rathaus, im Caritaszentrum und in der Begegnungsstätte. Die Onlineversion der Zeitung ist als PDF auf www.rtf-kevelaer.de abrufbar.

In der aktuellen Ausgabe finden sich schwerpunktmäßig Lebensgeschichten, Erlebnisse und Erzählungen rund um das Thema Frauen, Kinder und Familie. Geflüchtete Familien schildern ihre Erfahrungen in der neuen Heimat und beschreiben ihre Wünsche für die Zukunft. Aus der Sicht einer ehrenamtlichen Familienpatin wird über ihre Motivation sich zu engagieren berichtet, und die drei Migrationsberater der Caritas stellen sich den

Fragen zu ihrer hauptamtlichen Arbeit in Kevelaer. Wie auch in anderen Beiträgen dieser Ausgabe wird hier in der Bildergalerie des Festes „WIR IN KEVELAER“ ein Stück gelebte Integration sichtbar.

Über „ZUSAMMEN LEBEN in Kevelaer“:

„ZUSAMMEN LEBEN in Kevelaer“ ist ein Projekt des RTF (Runder Tisch Flüchtlinge) Kevelaer, Verein zur Unterstützung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in Kevelaer e.V..

Infos auf Facebook unter www.facebook.com/zusammenlebeninkevelaer/ und Kontakt per E-Mail an: zusammenleben-kevelaer@t-online.de.