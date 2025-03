Internationaler Tag gegen Rassismus

Am 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Aus diesem Anlass wendet sich der Priesterrat im Bistum Münster scharf gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Zugleich bringt der Priesterrat seine Solidarität mit den Priestern der Weltkirche, die aus vielen Ländern kommen und im Bistum Münster im Einsatz sind, zum Ausdruck. Aktuell sind rund 150 Priester der Weltkirche in den deutschsprachigen Pfarreien des Bistums Münster im Einsatz. Sie kommen überwiegend aus Indien, Nigeria, Ghana, Uganda und Rumänien. Hinzu kommen 31 Priester aus anderen Ländern, die in den Pfarreien anderer Muttersprachen tätig sind. Zugleich gibt es etwa 330 aktive Priester des Bistums Münster.

„Wir erklären uns nicht nur solidarisch mit den Priestern der Weltkirche, sondern auch mit all den Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, weil sie vor Krieg, Gewalt, Unterdrückung und Perspektivlosigkeit geflohen sind. Nicht die Menschen, die aus anderen Ländern kommend in Deutschland leben, sind ein Problem für unsere Gesellschaft, sondern ein Problem sind diejenigen, die diesen Menschen mit Hass, Ausgrenzung und verallgemeinernden Abqualifizierungen begegnen“, so der Priesterrat.