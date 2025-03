Internationaler Frauentag im Kreis Kleve

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März, der unter dem Motto „Für ALLE Frauen und Mädchen: Rechte, Gleichheit, Ermächtigung“ steht, erinnern die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve an den 30. Jahrestag der Pekinger Erklärung und Aktionsplattform von 1995.

Diese Erklärung, die von 189 UN-Mitgliedstaaten verabschiedet wurde, legte den Grundstein für weltweite Bemühungen zur Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen und zur Schaffung einer gerechteren Zukunft. Trotz einiger Fortschritte in verschiedenen Bereichen bleiben jedoch zentrale Ziele wie gleiche Bezahlung, die gerechte Verteilung von Care-Arbeit sowie das Ende von Gewalt gegen Frauen und Kinder weiterhin große Herausforderungen.

Als positiv bewerten die Gleichstellungsbeauftragten das aktuell beschlossene Gewalthilfegesetz, das erstmals bundesgesetzlich sicherstellt, dass gewaltbetroffene Frauen einen kostenfreien Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben.

Zum Weltfrauentag bieten die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve eine Reihe von Veranstaltungen an, die sensibilisieren sollen und die anhaltende Bedeutung sowie die Notwendigkeit weiterer Fortschritte betonen.

Emmerich am Rhein

Am Samstag, 8. März 2025, laden die Gleichstellungsbeauftragte und die Integrationsbeauftragte der Stadt Emmerich am Rhein alle Frauen ab 16 Jahre von 10 bis 14 Uhr zu einem internationalen Frauenfrühstück ins Plakatmuseum PAN Kunstforum Niederrhein e.V., Agnetenstraße 2, Emmerich am Rhein, ein. Das Angebot ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben dem Frühstück werden verschiedene Workshops (Herstellung von Blumenschmuck, Yoga etc.) angeboten.

Am gleichen Tag, abends ab 20 Uhr, lädt die Gleichstellungsbeauftragte zusammen mit dem Stadttheater Emmerich zu einem Kabarettabend mit der Kabarettistin Barbara Ruscher ein. Diese präsentiert ihr Programm „Frauen wie wir – ein Special zum Weltfrauentag“. Für die Besucherinnen und Besucher hält der Abend zudem eine kleine Überraschung bereit. Tickets ab 25 Euro sind erhältlich über das Theaterbüro unter der Telefonnummer 02822/752000, in den Geschäftsstellen der Niederrhein Nachrichten sowie online unter www.niederrhein-nachrichten.de/ticketshop.

Goch

Ebenfalls am Samstag, 8. März, um 11.30 Uhr lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goch zu einem Gespräch im Museum Goch ein, bei dem das Werk der Künstlerin Annegret Soltau im Fokus steht. Trotz zunehmender Präsenz von Künstlerinnen in Museen bleibt die Kunst von nicht-männlichen Personen in der Kunstwelt unterrepräsentiert. Insbesondere die Darstellung des weiblichen Körpers, oft vom männlichen Blick geprägt, ist noch immer ein zentrales Thema. Anlässlich des Weltfrauentages können Besucherinnen und Besucher im Gespräch mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Kunsthistorikerin Linn Gesche Küsters mehr über Soltaus Arbeiten erfahren. Diese setzen sich mit Themen wie Gewalt, Verletzlichkeit, Schwangerschaft und der Suche nach den eigenen Wurzeln auseinander.

Wallfahrtsstadt Kevelaer

Die Gleichstellungsbeauftragte der Wallfahrtsstadt Kevelaer lädt in Kooperation mit dem Kevelaerer Marketing am 8. März 2025 um 14 Uhr zu einer etwa einstündigen Stadtführung ein. Treffpunkt ist das Priesterhaus am Kapellenplatz. Im Mittelpunkt stehen bekannte und weniger bekannte Frauen in Kevelaer sowie deren Kunst und Kunstwerke. Der Nachmittag klingt mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken aus. Der Preis pro Person beträgt 10 Euro. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Tickets sind im Vorverkauf bei der Tourist Information in Kevelaer oder im Online-Ticketshop des Kevelaer Marketing erhältlich.

Kleve

In Kleve findet am Samstag, 8. März 2025, um 19 Uhr die Kabarett-Mix-Show „Die große Ladies-Show“ in der Klever Stadthalle, Lohstätte 7, statt, organisiert von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kleve und der Soundbox Music & Entertainment GmbH. Auf der Bühne stehen die Kabarettistinnen Mia Pittroff mit ihrem Programm „Ich geh schon mal nach hinten los“, Liese-Lotte Lübke mit „Die beste Entscheidung der Woche“ und Alicja Heldt mit „Alicja im Wunderland“. Tickets sind im Vorverkauf für 24 Euro und an der Abendkasse für 28 Euro erhältlich. Karten können unter https://shop-soundboxstudio.de gebucht werden.

Kalkar

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kalkar bietet am Mittwoch, 12. März 2025, um 19 Uhr ein Online-Seminar mit der Finanz- und Businesscoachin Judith Graumann an. Unter dem Titel „Finanzbewusst – Finanzielle Freiheit selbst gestalten“ gibt sie Tipps, wie man in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten Ausgaben reduzieren und verschiedene Wege zur Geldgenerierung nutzen kann. Anmeldungen werden gerne per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@kalkar.de entgegengenommen.

Geldern

In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Gelderland e.V. zeigt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Geldern am Donnerstag, 13. März 2025, um 20 Uhr im Herzogtheater, Gelderstraße 2, den Film „Ein kleines Stück vom Kuchen“.

Die bewegende Geschichte erzählt von der 70-jährigen Mahin aus Teheran, die nach dem Verlust ihres Mannes und der Ausreise ihrer Tochter nach Europa neue Hoffnung schöpft. Eine zufällige Begegnung mit einem Taxifahrer entwickelt sich zu einem mutigen Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben – inmitten der gesellschaftlichen Zwänge des Iran. Vor dem Film sind die Gäste zu einem Sektempfang eingeladen. Tickets zum Preis von 9 bis 11 Euro gibt es im Vorverkauf über www.herzogtheater.de, Telefon 02831-5700 oder direkt an der Kasse.

Weeze

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze veranstaltet in Kooperation mit der Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. am Donnerstag, 13. März 2025, um 19.30 Uhr auf Schloss Wissen eine Lesung mit dem Autor Christoph Wortberg. Er liest aus seinem Roman „Gussi“, der das bewegende Leben von Auguste (Gussi) Adenauer, der zweiten Frau von Konrad Adenauer, schildert. Ein Frauenleben, geprägt von reichen Erfahrungen, aber auch von Entbehrungen. Karten sind im Vorverkauf für 12,50 Euro im Tourismusbüro in Weeze, bei der Diakonie in Goch sowie bei der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Weeze erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. Einlass ist um 19 Uhr.