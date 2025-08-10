„Farben der Ukraine“ ist eine ehrenamtliche Kulturinitiative von ukrainischen Frauen und Familien, die durch den Krieg in der Ukraine ihre Heimat verlassen mussten und nun in Deutschland leben. Ziel ist es, die ukrainische Kultur, Sprache, Musik und Handwerkskunst sichtbar zu machen und zum interkulturellen Miteinander beizutragen.

In diesem Zusammenhang veranstaltet die Initiative am Samstag, 24. August 2025, ab 12 Uhr eine Feier zum Unabhängigkeitstag der Ukraine in der Öffentlichen Begegnungsstätte, Bury St. Edmunds-Straße 7 in Kevelaer. Die interkulturelle Feier wird von ukrainischen Familien, Geflüchteten und ehrenamtlich Engagierten aus Kevelaer und Umgebung organisiert – unterstützt von der Stadt Kevelaer.

„Für Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ist der 24. August ein Tag der Würde und des Überlebens. Unsere Unabhängigkeit ist nicht Geschichte – sie ist täglicher Kampf. Während wir in Deutschland Frieden erleben, verlieren in der Ukraine Menschen jeden Tag ihr Leben im Einsatz für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir möchten mit dieser Veranstaltung sowohl an diesen Kampf erinnern, als auch unsere Hoffnung, Stärke und kulturelle Identität sichtbar machen – hier, in unserer neuen Heimat auf Zeit“, erklärt dazu Tetyana Fedorenko von der Ukrainischen Gemeinde NRW e.V. – Regionalgruppe Kevelaer.

Programmhöhepunkte werden die Eröffnung mit Liedern und Gedichten ukrainischer Kinder, der Auftritt des ukrainischen Chors Kevelaer, Solo- und Tanzbeiträge, eine Ausstellung von Kinderzeichnungen, Handarbeiten, traditionellen Symbolen sowie ein kulinarischer Bereich und die Möglichkeit zur Begegnung sein. „Die Farben Blau und Gelb werden den Raum erstrahlen lassen – wie auch die Herzen der Menschen, die trotz allem an das Gute glauben“, schreibt Tetyana Fedorenko.