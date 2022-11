Interessierte können sich bewerben

Im Sommer 2023 findet die nächste Landpartie am Niederrhein statt. Gäste sind dann wieder eingeladen, besondere Ausstellungsorte mit dem Rad zu entdecken. Kunst, Kunsthandwerk und Kreatives und ein umfangreiches Kulturprogramm locken bereits sieben Jahre in Folge Tausende Besucher und Besucherinnen in die Wallfahrtsstadt Kevelaer und ihre schöne Umgebung. Viele der bekannten und beliebten Ausstellungsorte der letzten Jahre sind auch 2023 wieder mit von der Partie. Aufgrund der sehr frühen Sommerferien wird die Veranstaltung im kommenden Jahr an zwei Wochenenden stattfinden. Interessierte sollten sich den 10. und 11. sowie den 17. und 18. Juni bereits dick im Kalender markieren.

Besondere Orte für Kunst und Kultur

Die Landpartie am Niederrhein gibt Künstlerinnen und Künstlern, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern, Kreativen und Kulturschaffenden aus der Region die Möglichkeit, ihre Arbeiten vor einem bunt gemischten Publikum an besonderen Orten zu präsentieren. Bei der Landpartie sind dabei auch landwirtschaftliche Betriebe, Vereinswiesen, historische Gebäude und außergewöhnliche Hotels regelmäßig mit von der Partie und bieten neben interessanten Informationen zur eigenen Arbeit eine tolle Kulisse für Gastausstellerinnen und Gastaussteller.

Neu interessierte Gastgeberinnen und Gastgeber sind wie in jedem Jahr herzlich willkommen und können 2023 erstmals Ausstellungsort der Landpartie werden. Gastgeberin oder Gastgeber kann werden, wer ein Atelier, eine Werkstatt, einen besonderen Garten, einen Hof oder einen anderen außergewöhnlichen Ort in Kevelaer und den dazugehörigen Ortschaften hat und diesen Ort für ein oder zwei Wochenenden mit Gästen teilen möchte. Außerdem gehören natürlich Lust und gute Ideen dazu, um den eigenen Ort künstlerisch, kreativ mit Leben zu füllen und vielleicht dazu auch befreundete Künstlerinnen oder Künstler einzuladen. Bis zum 23. November 2022 können sich Interessierte als Ausstellungsort für das kommende Jahr bewerben.

Erster Schritt ist eine formlose E-Mail mit Name, Adresse und kurzer Beschreibung an das Landpartie-Team von „wirKsam e.V.“ unter team@landpartie-niederrhein.de. „Wir nehmen dann gerne Kontakt auf, kommen zu Besuch, erklären die Rahmenbedingungen und beantworten natürlich Fragen,“ beschreibt Anne van Rennings (wirKsam e.V.) den Prozess. „Gemeinsam stellen wir dabei schnell fest, ob es passt.“

Interessierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region ohne eigenen Ausstellungsort in Kevelaer können als Gastausstellerin oder Gastaussteller dabei sein. Hier gilt eine Bewerbungsfrist bis Ende Februar 2023, ebenfalls an team@landpartie-niederrhein.de. Raphaele Felbrügge dazu: „Wir von wirKsam vermitteln gerne den Kontakt zu den beteiligten Ausstellungorten, jedoch stets ohne Garantie. Die Auswahl der Gastaussteller*innen obliegt allein den jeweiligen Gastgeber*innen. Hier muss die Chemie stimmen, denn so wird jeder Ausstellungsort zu einem eigenen kleinen Kosmos mit einzigartigem Charme. Das ist es auch, was das Publikum der Veranstaltung sehr schätzt.“

Die Landpartie am Niederrhein findet seit 2016 jährlich statt und ist ein Projekt des Kunst und Kreativnetzwerks wirKsam e.V. – alle Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.landpartieniederrhein.