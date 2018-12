Integrationskurs erfolgreich absolviert

25 Frauen und Männer haben in dieser Woche erfolgreich den Integrationskurs der Caritas in Kevelaer absolviert. Gudrun Blumenkemper vom Caritas-Fachdienst für Integration und Migration beglückwünschte die Teilnehmer und überreichte ihnen im Klostergarten Kevelaer die offiziellen Zertifikate des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Die Kursteilnehmer stammen unter anderem aus Afghanistan, Syrien, Sierra Leone, Nigeria, Bangladesh und Indien. Unter der Leitung von Tatjana Böhm haben sie in 600 Unterrichtsstunden die deutsche Sprache gelernt, und sich 100 Stunden lang mit der deutschen Geschichte, Gesellschaft und Politik beschäftigt. Die nun überreichten Zertifikate sind eine Voraussetzung, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Gleichzeitig haben die Teilnehmer nun wesentlich bessere Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden. Mehrere Absolventen haben sogar schon vor Beendigung des Kurses einen Job gefunden, einer absolviert ein Praktikum, die übrigen hoffen, nun in Kürze Arbeit zu finden. „Einen Arbeitsplatz zu haben ist für Migranten ein wichtiger Baustein, um den eigenen Lebensunterhalt zu sichern und neue Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen. Deshalb sind diese Kurse ein wesentlicher Beitrag, um Zugewanderte hier in die Gesellschaft zu integrieren“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Gudrun Blumenkemper.