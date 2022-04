Insektenfreundlichster Garten Kevelaers gesucht

Damit auch Kevelaerer Bürger*innen dazu animiert werden, ihren Garten insektenfreundlich zu gestalten und für ein Umdenken zum umweltfreundlicheren (Vor-)Garten zu sorgen, rufen die Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Imkerverein für Kevelaer und Umgebung e.V. in diesem Jahr zum zweiten Mal zwei Wettbewerbe aus, um Schottergärten in grüne Oasen zu verwandeln und bereits insektenfreundliche Gärten zu küren (das KB berichtete).

Nachdem Wettbewerb Nr. 1 „Mein Vorgarten soll bunter werden“ beendet ist und die Einsendungen gesichtet werden, startet ab 1. Mai die Bewerbungsphase für den zweiten Wettbewerb „Mein insektenfreundlicher Garten“.

Raum für Singvögel, Bienen und Co.

Der Imkerverein und die Stadt Kevelaer prämieren in der zweiten Runde Hobbygärtner*innen, die bereits einen Vorgarten angelegt haben, der nicht nur das Auge erfreut, sondern auch Lebensraum für Singvögel, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und Co. bietet. Als Preise gibt‘s Gutscheine für den 1. bis 3. Platz.

Bewerbungen werden vom 1. Mai 2022 bis 15. Juni 2022 unter kevelaer.de/vorgarten entgegengenommen. Hier finden Interessierte weitere Informationen und Tipps zur Gestaltung naturnaher Gärten.

Fragen beantwortet der Umweltschutzbeauftragte der Stadt Kevelaer, Sébastien Belleil, unter Tel. 02832 / 122-431, sebastien.belleil@kevelaer.de oder persönlich auf dem Kräuter- & Blumenmarkt am 8. Mai in der Kevelaerer Innenstadt am Pavillon „Mein Vorgarten soll bunter werden“.