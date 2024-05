„Blick hinter die Kulissen“ Ins Freibad eintauchen

Marcus Hoppe (r.) zeigt den Personalraum. Foto: BPH

So manches Staunen hat das 2018 ins Leben gerufene Projekt ‚Blick hinter die Kulissen‘ den Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon beschert. Nun hieß es sprichwörtlich in die Tiefen des Freibades einzutauchen.

Der ‚Techniker vom Dienst‘, Erich Ries, Klaus Schürmanns als Vorsitzender des Kevelaerer Bädervereins (beide im Übrigen, und das sei erwähnt: im Ehrenamt) sowie der leitende städtische Schwimmmeister Marcus Hoppe empfingen die Gäste, die sich über das Tourismusbüro Karten gesichert hatten, in einer ausnahmsweise mal regenfreien Stunde.

Der erste Weg – wen wundert‘s – führte in den Kiosk, besser: an die Fritteuse, denn was ist bei einem Besuch der Sportstätte an der Dondertstraße für viele mindestens so wichtig wie der Sprung ins kühle Nass? Na klar, eine Tüte mit Pommes, und die schmeckt nirgendwo besser als bei Melanie und Markus Schulz, die seit Jahren die Kioske im Freibad, am Schulzentrum und im Sportpark Wido betreiben. Sie bieten neben Fritten auch Kalt-, Heißgetränke und Kuchen an und wissen darüber hinaus genau, welcher Schnupp gerade ‚hip‘ ist.

Bevor man überhaupt an Eis und Törtchen vorbei zur Liegewiese gelangt, muss man das Kassenhäuschen passieren. Das ist ziemli…