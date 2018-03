30 Anlagenmechaniker der Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve feierten in Haldern ihre Lossprechung. Nach einer dreieinhalbjährigen Lehrzeit hatten sie ihre Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt. Die Innung sprach sie von den Pflichten der Lehrzeit los und erhob die Nachwuchshandwerker in den Gesellenstand.

Der Festredner, Karl-Heinz Florenz, Mitglied des Europäischen Parlaments, gratulierte in seiner Ansprache den jungen Gesellen herzlich zu ihrer bestandenen Gesellenprüfung und freute sich mit ihnen über die gezeigten Leistungen. Lobend erwähnte er in seiner lebhaften Ansprache auch die Ausbildungsbetriebe: „Ich möchte die mittelständischen Unternehmen loben, die nach wie vor Grundpfeiler für die Ausbildung junger Menschen sind. Ohne den Mittelstand wäre unser Land schon lange bankrott. Deutsche Gesellen sind die bestausgebildeten Handwerk in ganz Europa.“

Nach dieser Ansprache wurden die jungen Handwerker in einem feierlichen Akt vom Vorsitzenden der Prüfungskommission, Achim Smets aus Kevelaer wie folgt los gesprochen: „Kraft meines Amtes spreche ich Sie von den Verpflichtungen des Ausbildungsvertrages frei und erhebe Sie in den Gesellenstand“. Die ehemaligen glücklichen Auszubildenden erhielten nun aus den Händen des Prüfungsvorsitzenden ihre Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse.

Aufgrund ihrer guten Leistungen wurden drei Junggesellen als Innungsbeste ausgezeichnet, darunter der Kevelaerer Fabian Smets, der seine Lehre im elterlichen Betrieb gemacht hat.

Ebenfalls bei Smets ausgebildet wurde der Rheurdter Sascha Korn. Der dritte Geselle dieses Jahrgangs, der in Kevelaer gelernt hat, ist der Kevelaerer Arber Kabashaj. Er machte seine Lehre bei Rainer Jentjens.

Im Namen des Kreis Klever Handwerks gratulierte Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer den Junggesellen zu ihrer bestandenen Prüfung und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute, Gesundheit, Glück und Erfolg. Damit beendete er den offiziellen Teil der Lossprechungsfeier und wünschte allen Anwesenden noch schöne gemeinsame Stunden sowie eine gute Heimfahrt.