Innenstadt präsentiert sich in voller Blüte

Am Sonntag, 8. Mai 2022, verwandelt sich die Kevelaerer Innenstadt in eine farbenfrohe Oase, denn der „Kräuter- und Blumenmarkt“ lädt erstmalig von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln und Stöbern ein. Hier präsentieren ausgesuchte regionale und überregionale Aussteller*innen ihre Waren und Produkte. Am Tag des Marktes ist zwischen 13 und 18 Uhr auch ein verkaufsoffener Sonntag geplant.

Besucher*innen dürfen sich auf eine große Auswahl an Kräutern und Blumen als Beet- und Balkonpflanzen, dekorative Blumenampeln sowie Schnittblumen freuen. Zudem werden bienenfreundliche Gehölze sowie Obstbäume und Gemüse angeboten. Neben dem Verkauf von Kräutern und Blumen findet auch eine fachkundige Beratung an den jeweiligen Ständen durch die Aussteller*innen statt.

Ob für den eigenen Garten oder als Geschenk: Dekoration aus verschiedenen Materialien wie Keramik oder Holz werden angeboten.

Händler*innen mit Infoständen

Welche Berufe gibt es in der grünen Branche? Und was macht eigentlich ein*e Garten- und Landschaftsbauer*in genau? Diese und andere Fragen können auf dem Markt durch Betriebe aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau beantwortet werden. Hier gibt es Berufsinformationen zum Thema Ausbildung im Gartenbau und der grünen Branche. Interessierte können sich zudem an verschiedenen Ständen über das Thema Vorgartengestaltung und über den städtischen Vorgartenwettbewerb (das KB berichtete) informieren.

Die Kevelaerer Einzelhandelsgeschäfte beteiligen sich am „Kräuter- und Blumenmarkt“ mit passender Dekoration vor dem Geschäft und durch ansprechende Schaufensterdekoration. Kund*innen dürfen sich über kleine Geschenke wie Blumensamen oder Seatballs freuen.

Zudem bietet die lokale Gastronomie passende Gerichte rund um das Thema „Kräuter“ an. Das kulinarische Angebot erstreckt sich von Bärlauch-Käse-Grillern vom Holzkohlegrill über Wildkräuter-Salat bis hin zu Kräutersuppen, Erdbeer-Minze-Bowle oder Ofenkartoffel mit Kräuterquark. Neben herzhaften Angeboten werden auch süße Marzipanrosen und Gewürzgebäck angeboten. Außerdem wird eine Verkostung von regional produzierten Kräutersalzen und -ölen angeboten. Getrocknete Kräuter, Gewürze und Kräutertees stehen an diesem Tag ebenfalls im Mittelpunkt.

Aktionen für Familien und Kinder

Auf dem „Kräuter- und Blumenmarkt“ werden natürlich auch für Familien und Kinder verschiedene Aktionen angeboten. Bastelaktionen laden zum Mitmachen ein. Hier können selbst Insektenhotels gebaut und Samenbomben hergestellt werden.

Ein Malwettbewerb unter dem Motto „So bunt ist unser Kräuter- und Blumenmarkt in Kevelaer“ sorgt außerdem für Spaß bei den kleinen Gäst*innen. Für große Kinderaugen wird zudem ein thematisch passender Walk-Act in den Einkaufsstraßen der Innenstadt sorgen.