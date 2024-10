Informieren – Planen – Gründen startet in die nächste Runde

Das beliebte Gründerseminar kehrt auch in diesem Jahr wieder zurück. Mit drei aufeinanderfolgenden kostenfreien Veranstaltungen bietet das Seminar angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit, praxisnahes Wissen und wertvolle Tipps für den Start in die Selbstständigkeit zu erhalten. „In Geldern, Emmerich am Rhein und Kleve werden berufserfahrene ReferentInnen Ihr Wissen im Interesse derer preisgeben, die zukünftig alle beruflichen Perspektiven selbst in die Hand nehmen möchten“, blickt Brigitte Jansen als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve mit Vorfreude auf die anstehende Veranstaltungsreihe. Mit dem Titel „Informieren – Planen – Gründen“ ist der Veranstaltungs-Marathon auch in diesem Jahr wieder überschrieben. Teilnehmende erfahren hier alles Wichtige rund um die Themen Geschäftsmodellentwicklung, Finanzierung, Marketing, Steuern und Buchführung. Experten aus der Praxis und erfolgreiche Gründerinnen und Gründer teilen ihre Erfahrungen und bieten einen spannenden Einblick. Die Seminarreihe wird wie jedes Jahr von den Sparkassen und Volksbanken unterstützt. Die drei Veranstaltungen finden statt am Dienstag, 29. Oktober, am Dienstag, 12. November, und am Donnerstag, 21. November. Anmeldungen für die Teilnahme an den kostenfreien Veranstaltungen nimmt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve online unter www.wfg-kreis-kleve.de entgegen.

Den Start in die Seminarreihe haben die Initiatoren für das Hotel See Park Janssen in Geldern vorgesehen. Zur Gründungsidee, zur Persönlichkeit des Gründers, der Gründerin und zum Gründungs-Fahrplan wird sich dann Christian Fischer, Steuerberater bei der KPP Steuerberatungsgesellschaft, ans Rednerpult begeben. Die Betriebsübernahme als Alternative zur Neugründung und der damit „direkte Weg in die Selbstständigkeit“ wird von Ulrich Lippe aufgezeigt. Lippe spricht als Betriebsberater der Handwerkskammer Düsseldorf über die Chancen einer Unternehmensnachfolge.

Nach einer Kaffeepause wird sich Heike Möbius vom Service-Center der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, dem Herzstück einer jeden Gründung – dem Businessplan – widmen. Der erste Seminartag wird durch Reinhard Verholen abgerundet, der als Präsident der Steuerberaterkammer und Steuerberater bei der AVHG Steuerberatungsgesellschaft mbH über die Rahmenbedingungen einer jeden Gründung spricht.

Der zweite Veranstaltungstag am 12. November im PAN Kunstforum in Emmerich wird eröffnet durch Dr. Volker Klinkhammer. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wird er die Themen Versicherungen und Steuern zu seinen Inhalten machen. Auch ein wichtiges Thema an diesem Nachmittag werden die Fördermöglichkeiten für die Gründung sein. Stephan Kunz, Fördermittel- und Finanzierungsberater der NRW.BANK, wird berichten, wie eine Gründungsidee die passende Förderung findet.

Glücklich können sich alle Beteiligten über die jahrelange Partnerschaft zwischen Kreis-Wirtschaftsförderung und Sparkassen und Volksbanken schätzen, bei der es zur gepflegten Tradition zählt, dass die heimische Kreditwirtschaft auch über die Herausforderungen von Bankengesprächen informiert. Antworten auf Fragen wie „Welche Unterlagen brauche ich?“ oder „Welche Wertigkeit wird dem Businessplan beigemessen?“ werden Christoph Franken von der Sparkasse Rhein-Maas sowie Torsten Kamke von der Volksbank Emmerich-Rees beantworten. Anschließend wird Michael Jansen von der Niederrhein Nachrichten Verlag GmbH unter dem Titel „Ohne Marketing geht´s nicht“ zu den Grundlagen des digitalen Marketings referieren.

Weil nichts mehr überzeugt als ein authentischer Bericht aus der Praxis, werden am dritten Seminartag in den Seminarräumen von Clivia in Kleve in einer moderierten Gesprächsrunde ExistenzgründerInnen wichtige Impulse für den eigenen Weg in die Selbstständigkeit liefern. GründerInnen berichten von ihren Erfahrungen und geben einen persönlichen Einblick in die Startphase. Ziel des letzten Seminartages wird auch sein, die Bedürfnisse der GründerInnen zu evaluieren und neue Impulse zu erhalten. Bei einem Get-together wird die dreiteilige Seminarreihe am 21. November 2023 ausklingen.