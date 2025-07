Informationsstand zum Thema Hitzeschutz

Am Freitag, 4. Juli 2025, lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer von 9 bis 11 Uhr zu einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt ein. Im Mittelpunkt steht der richtige Umgang mit hohen Temperaturen – ein Thema, das angesichts zunehmend heißer Sommer immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Praktische Tipps für heiße Tage

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten am Stand hilfreiche Informationen: Welche Kleidung schützt am besten? Wie viel sollte man an heißen Tagen trinken? Worauf ist bei der Ernährung zu achten? Und wie erkennt man frühzeitig die Warnzeichen eines drohenden Hitzschlags – bei sich selbst und bei anderen?

Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie zwei Vertreter der Abteilung Gesundeitsangelegenheiten des Kreises Kleve stehen für persönliche Gespräche und individuelle Fragen zur Verfügung.

Mitmachaktion: Kühle Orte eintragen

Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, auf einer interaktiven Stadtkarte ihre persönlichen „kühlen Orte“ einzutragen – Orte, an denen man sich bei Hitze gerne aufhält. Die Ergebnisse dieser Mitmachaktion fließen in die Weiterentwicklung der städtischen Hitzevorsorge ein und helfen, die Wallfahrtsstadt Kevelaer noch klimaangepasster zu gestalten.

Informationsmaterial zum Mitnehmen

Neben persönlichen Gesprächen steht eine Auswahl an Informationsmaterial bereit – darunter auch die Broschüre „Hitzeknigge“ des Umweltbundesamts, ergänzt um einen lokalen Beitrag der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Tipps und Hinweisen für den Alltag.

Hitzeschutz als Teil der Klimaanpassung

„Ein Infostand und allgemein das Weitergeben von Informationen sind ein erster konkreter Schritt zur Anpassung an den Klimawandel. Nur wenn Menschen sensibilisiert sind, können sie sich wirksam auf herausfordernde Wetterlagen vorbereiten und besser damit umgehen“, erklärt Sébastien Belleil, Umweltschutzbeauftragter der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Mehr Informationen

Mehr zum Thema Hitzeschutz in Kevelaer findet man in den nächsten Tagen auf der Website unter www.kevelaer.de/hitzeschutz.