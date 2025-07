Informationen zur Kommunalwahl 2025

Die nächste allgemeine Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen – und damit auch im Kreis Kleve – findet am Sonntag, 14. September 2025, statt. Zeitgleich werden auch die Bürgermeister- und Landratswahlen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt.

Wer wird gewählt?

Im Kreis Kleve finden an dem genannten Termin die Wahlen des Kreistags, der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der kommunalen Räte in den Städten und Gemeinden statt.

Eine Landratswahl gibt es jedoch im Kreis Kleve dieses Mal ausnahmsweise nicht. Die bei der vergangenen Kommunalwahl 2020 gewählte Landrätin, Silke Gorißen, wurde zur Ministerin des Landeskabinetts des Landes Nordrhein-Westfalen ernannt. Daraufhin fand am 27. November 2022 (Stichwahl 11. Dezember 2022) eine Landratswahl statt. Da die Amtsperiode des hierbei gewählten Landrates Christoph Gerwers nicht innerhalb der ersten zwei Jahre der aktuellen Wahlperiode des Kreistages begonnen hat, bleibt er bis zum Ende der Wahlperiode des nächsten Kreistages gewählt. Seine Amtsperiode endet damit im Herbst 2030.

Im Nachgang zu der Landratswahl wurde zudem eine Neuwahl des Bürgermeisters der Stadt Rees erforderlich. Der neu gewählte Bürgermeister der Stadt Rees, Sebastian Hense, ist damit ebenfalls bis Herbst 2030 im Amt.

Welche Parteien treten zur Kreistagswahl an?

Bei der Wahl der Vertretung des Kreises Kleve („Kreistag“) treten sieben Parteien und Wählergruppen an.

Im Einzelnen sind dies:

Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU

Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE

Freie Demokratische Partei – FDP

Alternative für Deutschland – AfD

VEREINIGTE WÄHLERGEMEINSCHAFTEN KREIS KLEVE e.V. – VWG

Die Linke – Die Linke

Von allen Parteien bzw. Wählergruppen wurden jeweils 27 Wahlvorschläge für die Wahl in den Wahlbezirken des Wahlgebietes des Kreises Kleve sowie Wahlvorschläge für die Reserveliste eingereicht. Über die Zulassung der Wahlvorschläge hat der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 15. Juli 2025 einstimmig entschieden.

Die Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge erfolgt in Kürze durch den Kreiswahlleiter.

Größe des Kreistages

Die Größe des Kreistags richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes. Die Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter kann durch die entsprechende Satzung verringert werden. Der Kreistag des Kreises Kleve hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter durch die Satzung vom 20. Februar 2003 um sechs Personen verringert. Diese Satzung ist weiterhin gültig.

Es sind somit 54 Vertreterinnen und Vertreter zu wählen, davon 27 in Wahlbezirken. In jedem Wahlbezirk wird ein Direktmandat vergeben. Die abschließende, endgültige Größe des Kreistages ist vom Wahlergebnis abhängig und berücksichtigt auch Ausgleichsmandate in Folge von Überhangmandaten.

Wie funktioniert das Wahlsystem?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat jeweils eine Stimme für die Wahl zur Vertretung der Gemeinde (Rat), zur Vertretung des Kreises (Kreistag) sowie zur Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin.

Mit dieser Stimme wählt der Wahlberechtigte den Wahlkreisbewerber bzw. die Wahlkreisbewerberin und gleichzeitig die Reserveliste derjenigen Partei oder Wählergruppe, für die der Wahlkreisbewerber bzw. die Wahlkreisbewerberin aufgestellt ist.

Im jeweiligen Wahlbezirk wird das Direktmandat an den Bewerber bzw. die Bewerberin vergeben, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Die weiteren Plätze bekommen Kandidatinnen und Kandidaten aus den Reservelisten der Parteien und Wählergruppen – in dem Verhältnis, in dem sie bei der Wahl abgeschnitten haben.

Für die Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl: Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Gibt es nur einen zugelassenen Bewerber, ist er oder sie gewählt, wenn sich die Mehrheit der Wählenden für sie oder ihn entschieden hat. Erreicht von mehreren Bewerbern keine oder keiner mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am zweiten Sonntag nach der Wahl (28. September 2025) eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.

Wahlbenachrichtigungen

Der Versand der Wahlbenachrichtigungen durch die Städte und Gemeinden erfolgt zwischen dem 4. und 9. August 2025 (Einlieferung bei der Deutschen Post AG). Mit den Wahlunterlagen können Interessierte dann auch Briefwahl bei der jeweiligen Kommune beantragen.