Informationen und Atmosphäre

Auch in diesem Jahr dürfen sich Besuchende des „Kevelaerer Krippenmarktes“ auf eine feste Anlaufstelle freuen: Die Tourist Information ist wieder mit einer eigenen Hütte vertreten. Hier gibt es nicht nur persönliche Beratung und viele Tipps rund um Sehenswürdigkeiten, Events und Freizeitmöglichkeiten, sondern auch eine Reihe neuer Geschenkideen und Sammlerstücke. „Wir möchten den Gästen nicht nur Informationen vermitteln, sondern ihnen auch etwas von der besonderen Atmosphäre Kevelaers mit nach Hause geben“, betont Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Marienbasilika glänzt als neues Kugelmotiv

Besonders beliebt sind seit Jahren die exklusiven Kevelaerer Christbaumkugeln. Nach den Motiven Gnadenkapelle, Wasserturm und Gradierwerk setzt nun das vierte Design die beliebte Reihe fort – in diesem Jahr mit einem besonders eindrucksvollen Wahrzeichen: der Marienbasilika. Im vergangenen Jahr gab es kein neues Motiv. „Die große Nachfrage hat uns allerdings gezeigt, wie sehr die Serie geschätzt wird. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Reihe noch einmal fortzusetzen“, sagt Annika Manthey, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketings. Wer seine Sammlung vervollständigen oder ein festliches Andenken erwerben möchte, sollte sich rechtzeitig ein Exemplar sichern, denn die Kugeln sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Der Einzelpreis je Kugel beträgt 5 Euro. Sets mit zwei, drei oder vier Weihnachtskugeln sind zum gestaffelten Vorzugspreis erhältlich.

Neues Windlicht-Design für stimmungsvolle Momente

Neben den beliebten Christbaumkugeln erweitert in diesem Jahr ein weiteres Highlight das weihnachtliche Sortiment: ein neues Windlicht-Design. Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Variante mit der Kevelaer-Silhouette großen Anklang fand, sorgt nun ein weiteres exklusives Motiv für stimmungsvolle Lichtmomente in der Adventszeit. Das Windlicht ist nicht nur ein dekoratives Highlight für die eigene Festtafel oder den heimischen Wohnzimmertisch, sondern auch ein ideales Geschenk für Freunde und Familie. Besonders attraktiv: Während der Krippenmarktzeit gibt es das 2er-Set zum exklusiven Preis von nur 9,90 Euro. Ob einzeln, als Set oder in Kombination mit anderen Kevelaer-Artikeln – die Windlichter bringen festlichen Glanz und eine gemütliche Atmosphäre in jedes Zuhause.

Spielspaß mit „Stadt.Land.Kevelaer“

Neu im Sortiment ist außerdem der Spielblock „Stadt. Land. Kevelaer“. Inspiriert vom Klassiker „Stadt, Land, Fluss“ wurde eine spielerische Variante entwickelt, die den Fokus auf Kevelaer legt und damit Heimatverbundenheit mit Spaß verbindet. So wird aus dem bekannten Prinzip ein kurzweiliges Spiel, das besonders für junge Menschen, Familien und Freundeskreise geeignet ist. Der Spielblock ist zum Preis von 4,90 Euro erhältlich. Ein Besuch an der Hütte der Tourist Information auf dem „Krippenmarkt“ bietet also gleich mehrere Vorteile: Tipps für den nächsten Ausflug, Andenken an Kevelaer und Geschenkideen mit lokalem Charme.

Krippenmarkt-Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag

13 bis 19 Uhr

Freitag

13 bis 20 Uhr

Samstag

11 bis 20 Uhr

Sonntag

11 bis 19 Uhr

Die Gastronomie hat immer eine Stunde länger geöffnet.