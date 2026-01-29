Informationen in einfacher Sprache

Das Kevelaer Marketing hat eine neue Broschüre veröffentlicht, die einen Überblick über barrierefreie Angebote in der Wallfahrtsstadt gibt. Sie richtet sich an alle Menschen, die Unterstützung suchen oder sich über entsprechende Angebote informieren möchten – darunter Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, ältere Bürger oder Familien mit speziellen Bedürfnissen. Das Besondere an der Broschüre: Die Inhalte sind zusätzlich in einfacher Sprache aufbereitet. So wird sichergestellt, dass möglichst viele Menschen die Informationen gut verstehen und selbstständig nutzen können.

„Barrierefreiheit beginnt nicht erst an der Eingangstür, sondern bereits vorher mit verständlichen Informationen“, betont Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. „Mit der neuen Broschüre schaffen wir Orientierung und machen Angebote sichtbar, die vielen Menschen den Alltag erleichtern.“

Umfangreiche Inhalte auf 36 Seiten

Barrierefreiheit bedeutet mehr als stufenlose Gebäude oder breite Türen. Sie umfasst auch den Zugang zu Informationen. Genau hier setzt die neue Broschüre an. Auf insgesamt 36 Seiten bündelt sie wichtige Angebote aus verschiedenen Lebensbereichen und erklärt diese klar, übersichtlich und ohne komplizierte Fachbegriffe. Dazu zählen unter anderem Freizeit- und Kulturangebote, Gesundheitsdienste sowie Hilfen in der Innenstadt. Alle Angebote werden kurz beschrieben. Zusätzlich ermöglichen QR-Codes den direkten Zugriff auf weiterführende Informationen. So können Lesende bei Bedarf digitale Inhalte mit ergänzenden Erklärungen schnell und unkompliziert abrufen.

Zusammenarbeit mit der „Lebenshilfe“

Die Texte in der Broschüre sind bewusst nicht nur in Alltagssprache, sondern zusätzlich auch in einfacher Sprache verfasst. Kurze Sätze, klare Aussagen und eine übersichtliche Struktur helfen dabei, Inhalte schnell zu erfassen. Bei der Erstellung der Broschüre hat das Kevelaer Marketing eng mit der Arbeitsgruppe „Sprache leicht gemacht“ der „Lebenshilfe“ im Kreis Kleve zusammengearbeitet. Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe haben die Texte geprüft und mitgestaltet. Gemeinsames Ziel war es, die Informationen so aufzubereiten, dass sie wirklich bei den Menschen ankommen.

„Einfache Sprache heißt nicht, Inhalte zu vereinfachen, sondern sie verständlich zu machen“, erklärt Annika Manthey, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketings. „Gemeinsam mit der Lebenshilfe ist eine Broschüre entstanden, die Menschen wirklich hilft und Orientierung gibt. Zu sehen, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert hat, freut uns sehr.“

Kostenlos und leicht zugänglich

Wer neugierig geworden ist, erhält die Broschüre kostenlos in der Tourist Information im Solegarten. Außerdem steht sie digital als Download auf der Webseite www.kevelaer-marketing.de zur Verfügung. Mit der neuen Broschüre setzt die Wallfahrtsstadt ein klares Zeichen für Inklusion und Barrierefreiheit. Sie zeigt, wie wichtig verständliche Informationen sind – und dass Teilhabe dort beginnt, wo Menschen sich gut orientieren und selbstbestimmt entscheiden können.