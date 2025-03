Infomaterial für Touristen in der Innenstadt

Bekanntlich werden zum 1. April 2025 die Tourist Information im Rathaus und das Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob zu einer zentralen Tourist Information für ganz Kevelaer zusammengelegt. Anlaufstelle für touristische Beratungen sowie den Kauf von KevelaerCards, Merchandise und Veranstaltungs-Tickets wird dann die „neue“ Tourist Information im Solegarten St. Jakob sein. Um den Gästen in der Innenstadt mit wertvollen und spannenden Tipps den Aufenthalt bestmöglich zu gestalten, wird es an verschiedenen Anlaufstellen in der Innenstadt touristisches Informationsmaterial in Printversion geben.

Verena Rohde freut sich

„Kevelaer Magazin, Stadtpläne, Veranstaltungskalender und Co. werden nun in verschiedenen gastronomischen Betrieben, im Einzelhandel und in öffentlichen Gebäuden erhältlich sein“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Gestartet wird mit der „Galerie Kocken“, dem „Niederrheinischen Museum“, dem „Mechel-Haus“ und dem „Pilger Foyer“. Und natürlich sind auch verschiedene gastronomische Betriebe wie das „Kevelaerer Kaffeehaus“ und Hotels, beispielsweise das „Stadthotel am Bühnenhaus“ und das „Hotel Klostergarten“, dabei. Die Umsetzung erfolgt in Kürze. „Spannend, denn Kunden und Gäste lernen dadurch den ein oder anderen Einzelhandel oder auch eine noch unbekannte Gastronomie kennen und schätzen“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus. Alle Prospektauslagen in der Innenstadt werden schon von außen an entsprechenden Aufklebern erkennbar sein. Außerdem wird auf der Website www.kevelaer-marketing.de eine Liste der Auslage-Stationen abrufbar sein.