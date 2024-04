Infoabend zur Romreise

Viele Wege führen nach Rom – so auch die Reise der Pfarrgemeinde St. Antonius Kevelaer. In der Zeit vom 13. bis 17. Oktober 2024 macht sich eine Pilgergruppe aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf in die „Ewige Stadt“.

Begleitet wird diese Reise von Pastor Andreas Poorten, der mit den Pilgern vom Niederrhein an besonderen Orten der heiligen Stadt Gottesdienst feiern wird und die Reise spirituell begleitet.

Gemeinsam mit dem Reiseveranstalter Emmaus-Reisen GmbH aus Münster lädt die Pfarrgemeinde St. Antonius Kevelaer zu einem Infoabend ein. Herzlich willkommen sind alle, die sich bereits für diese Reise angemeldet haben und alle Interessenten aus Kevelaer und Umgebung.

An diesem Abend wird das Reiseprogramm vorgestellt und Fragen zur Reise und zum Reiseziel werden gerne beantwortet. Anmeldungen sind auch direkt vor Ort möglich.

Der Infoabend findet am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Antonius, Gelderner Str. 15, statt. Eine vorherige Anmeldung zu diesem Abend ist nicht erforderlich. Fragen zur Reise können aber auch direkt von Emmaus-Reisen in Münster oder auch unter Tel. 0173 7149446 (Bernd Pool) beantwortet werden.

Ein Info-Flyer ist in den Schriftständen oder auch in den Pfarrbüro St. Antonius erhältlich.