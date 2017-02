In Zeiten knappen Personals

Beerdigungen sind selten Anlass, um freudig darüber zu berichten, schließlich ist der Tag geprägt von Traurigkeit, wenn man jemanden auf seinem letzten Weg begleitet. So war es auch an diesem Tag, als ich zur Messfeier in der Kapelle des Katharinenhauses in Winnekendonk war. Doch irgendetwas stimmte hier nicht. Messdiener waren zumindest in meiner Zeit immer Jungs, meistens so zwischen 10 und 18 Jahre jung. Doch hier war es anders.