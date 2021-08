Erinnerung an Willi Klümpen, der vor kurzem im Alter von 88 Jahren verstarb In Winnekendonk verdient gemacht

Aus dem Nachruf. Foto: privat

Vor vier Wochen verstarb Willi Klümpen im Alter von 88 Jahren. Er hatte sich in Winnekendonk und darüber hinaus verdient gemacht. Das KB erinnert an sein bewegtes Leben.

Geboren wurde Willi Klümpen am 14. April 1933 mit einer Schwester auf dem elterlichen Bauernhof in Winnekendonk. Nach der Schulzeit arbeitete er zunächst auf dem Bauernhof seiner Eltern, bevor er zur Gemeinde Winnekendonk und danach zum Bauhof der Stadt Kevelaer wechselte. Am Bauhof legte er auch seine Gesellenprüfung ab und bildete sich zum Baumchirurgen fort, später übernahm er sogar die Leitung bis zur Rente.

1961 heiratete er Cilli Scholten, die ihm zwei Kinder, Georg und Martina, schenkte. Gemeinsam mit seiner Frau betrieb er zunächst einen Geflügel- und Eierhandel, später einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb.

Über sechs Jahrzehnte gehörte Willi Klümpen der Freiwilligen Feuerwehr Winnekendonk an. Für diese langjährige Mitgliedschaft wurde er mit dem Feuerwehrzeichen des Landes NRW in Silber und Gold und mit der Goldenen Ehrennadel des Verbandes NRW ausgezeichnet. 2002 war er Adjutant des Festkettenträgers Gerd Verhasselt. Er machte sich um die Restaurierung der alten Pumpe verdient und vertrat zudem viele Jahre lang die Interessen der Ehrenabteilung im Vorstand.

Außerdem war er seit 1955 Mitglied des St.-Martins-Komitees und stellte 20 Jahre lang in Winnekendonk und Achterhoek den heiligen Martin dar. In der St.-Sebastian-Bruderschaft gehörte er zweimal als Minister dem Thron an. Im Verein „Ons Derp“ setzte er sich für die Dorfverschönerung ein und fungierte im Kreisverband für Heimatpflege a…