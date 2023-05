Die Family-Singers aus Pfalzdorf traten mit dem Musical „Planet B“ auf In welcher Welt willst du leben?

/ von Verena Pichmann

Mit klaren Botschaften überzeügten die Pfalzdorfer ihr Publikum. Foto: VP

Das Jahr 2135: Forscher in Schutzanzügen nehmen Proben auf der Erdoberfläche, messen Strahlenwerte. Die Erde ist nicht mehr bewohnbar, ein Überleben der Menschheit nur unter riesigen Kuppeln möglich. Der Einstieg in das neue Musical der Familiy-Singers aus Pfalzdorf ist düster und wirft Fragen auf. Was ist passiert?

In mehreren Zeitsprüngen zwischen den Jahren 1850, 2020 und 2050 erzählt der Chor drei Geschichten, die von Gier, Verrat, Ignoranz, Mut und Kampfgeist geprägt sind und viel preisgeben über uns Menschen. Im Jahr 1850 versucht eine kleine Gruppe in Nordamerika zu verhindern, dass die Eisenbahn durch ein Gebiet der Apachen verläuft. Währenddessen freut sich der Großteil der Bevölkerung über den Fortschritt, den die Eisenbahn mit sich bringt. Der Bauunternehmer Spencer (sehr überzeugend gespielt) geht für seine Pläne über Leichen.