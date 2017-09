In Runde zwei gesprungen

Kevelaer. Die Jubelschreie sind immer noch unüberhörbar. „Ja, wir sind eine Runde weiter“, freuen sich die „Jumping Queens“ nach ihrem sensationellen Auftritt beim Supertalent. „Aber“, so die Kevelaerer Trainerin Elke Specht, „die Mädels waren einfach nur super, alles hat perfekt gepasst.“ Die „Mädels“, das sind eine 16-köpfige Frauentruppe im Alter von 19 bis 57 Jahren, die sich gemeinsam die „Jumping Queens“ nennen. Diesen sportlichen Frauen ist es gelungen, am vergangenen Samstag auf die RTL-Supertalent-Showbühne zu hüpfen. Wobei Hüpfen jetzt tatsächlich untertrieben wäre: Jumping Fitness ist ein schweißtreibender und kalorienverbrennender Sport.



