„Summerfeeling“ im Solegarten auch ohne viel Sonnenschein – dafür mit strahlend gelben Sonnenschirmen In Kooperation: So klingt der Solegarten

/ von Geertje Wallasch

Und so sieht er dann aus, der Kevelaerer Solegarten, wenn er klingt. Und das tut er laut und locker, leise und lecker, wie wir jetzt wissen. Foto: gee



Auf dem Weg zum Solegarten sah man schon aus einiger Entfernung strahlend gelbe Sonnenschirme, die auf der Wiese vor dem Gradierwerk aufgestellt worden waren.

„Das macht sich richtig gut, was für eine gute Idee!“ „Ja, das war unsere Idee“, freuten sich Alina Peters und die Auszubildende Lara Hahlen vom Kevelaer Marketing, die an diesem Abend den Dienst im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob übernommen hatten. Mit den Sonnenschirmen war es auch einfacher die Musikerinnen und Musiker zu finden, die an verschiedenen Stellen ihre Lieder präsentierten. Wenn man es sich an einer Stelle gemütlich gemacht hatte auf den Bänken oder auf der Wiese, vielleicht sogar im Picknick-Format mit Decke, Stühlen und Snacks, konnte man einigen der Interpreten von der Rockschule Hamminkeln zuhören, ohne viel umherlaufen zu müssen.

Rebellion

Im Stundenrhythmus tauschten die Musiker und Musikerinnen i…