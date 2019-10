Nein, es ist keine Romanvorlage nach Rosamunde Pilcher. Aber auf der Insel Arranmore, 5 Kilometer vor der Irischen Nordwestküste Donagals, ist es mindestens genauso romantisch wie in Cornwall. Eine wahre Traumkulisse für eine Traumhochzeit. Und genau hier gaben sich Amanda und der gebürtige Kevelaerer Seán Feeny am 16. August 2019 in der St. Crone’s Kirche ihr Jawort.

„Wir hatten ein rauschendes Fest“, schwärmt Amanda, die auf der Insel Arranmore das Licht der Welt erblickte. „Unser Priester war Pastor Pat Ward, der selber auf dieser Insel aufgewachsen ist und meine Familie gut kennt, war fantastisch“, berichtet die 34-jährige Braut begeistert...