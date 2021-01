Vor dem Wettener Pfarrheim machten sich am Wochenende Kai Hermsen und seine Mitstreiter*innen früh am Morgen auf den Weg, die Tannenbäume im Dorf abzuholen. Vorher hatten sie sich auf entsprechende Routen verständigt. „Coronabedingt sind diesmal viel weniger Leute dabei, das bedeutet für uns mehr Arbeit“, erläuterte der Vorsitzende der Wettener Landjugend. „Wir müssen uns ja auch komplett an die Regeln halten. Wir haben Absprache mit dem Ordnungsamt gehalten, denen vorgeschlagen, wie wir das vorhaben, zu machen.“ Das Ergebnis der Absprache war eine Sammelaktion in abgespeckter Form – „das heißt nur zwei Fahrzeuge mit jeweils zwei Leuten und einem Fahrer auf den Fahrzeugen.“ Und natürlich mit Masken.