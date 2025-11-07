In der Kevelaerer Innenstadt wird es wieder magisch

Fabelhafte Wesen, Zauberer, Magier und faszinierende Walk-Acts halten am 7. Dezember 2025 zwischen

12 und 18 Uhr Einzug in die Kevelaerer Innenstadt. Beim beliebten Event „Zauberhaftes Kevelaer“ dürfen sich Besuchende auf eindrucksvolle Momente und fantasievolle Begegnungen freuen. Zauberer und Magier zeigen ihr Können an verschiedenen Orten und bringen Klein und Groß gleichermaßen zum Lächeln. Majestätische Wildpferde ziehen durch die Straßen und verleihen dem Tag eine besondere Atmosphäre. Dazu gesellen sich große, magische Stelzenfiguren, die mit aufwendigen Kostümen und fantasievollen Gestalten für beeindruckende Bilder sorgen.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen zudem die Geschäfte in der Innenstadt und laden zum gemütlichen Adventsbummel und Weihnachtsshopping ein. Auch der „Kevelaerer Krippenmarkt“ lädt an diesem Sonntag von 11 bis 19 Uhr zum vorweihnachtlichen Genießen ein.