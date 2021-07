Impfungen weiterhin ohne Termin möglich

Auch im Anschluss an die „Woche des Impfens“ des Landes Nordrhein-Westfalen (das KB berichtete) ermöglicht der Kreis Kleve in den Impfstellen des Impfzentrums in Geldern und Kalkar Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminbuchung.

Kurzentschlossene können sich bereits an diesem Wochenende, 24. / 25. Juli 2021, sowohl in Geldern als auch in Kalkar ohne Termin die Corona-Schutzimpfung geben lassen.

Die Impfstelle am Wunderland / Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar, ist an beiden Tagen von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Impfstelle Geldern, Mensa und Turnhalle der Sekundarschule Niederrhein, Anne-Frank-Straße 1, 47608 Geldern, ist jeweils in der Zeit von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Land Nordrhein-Westfalen gibt ab der kommenden Woche feste Öffnungszeiten für alle Impfzentren im Bundesland vor. Diese sind mittwochs bis sonntags nachmittags. Aktuell stehen zudem nur wenig Zweitimpfungen an. Dies liegt daran, dass einige Wochen zurück aufgrund der Impfstoffknappheit seinerzeit Erstimpfungen in den Impfzentren ausgesetzt waren. Entsprechend bleibt das Impfzentrum Kreis Kleve in den kommenden beiden Wochen montags und dienstags geschlossen.

Damit ergeben sich folgende Öffnungszeiten:

1. Woche vom 26. Juli bis 1. August 2021:

1a – für Kalkar:

Montag, 26. Juli, geschlossen

Dienstag, 27. Juli, geschlossen

Mittwoch, 28. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Donnerstag, 29. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Freitag, 30. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Samstag, 31. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Sonntag, 1. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

1b – für Geldern:

Montag, 26. Juli, geschlossen

Dienstag, 27. Juli, geschlossen

Mittwoch, 28. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Donnerstag, 29. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Freitag, 30. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Samstag, 31. Juli, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Sonntag, 1. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

2. Woche vom 2. bis 8. August 2021:

2a – für Kalkar:

Montag, 2. August, geschlossen

Dienstag, 3. August, geschlossen

Mittwoch, 4. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Donnerstag, 5. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Freitag, 6. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Samstag, 7. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Sonntag, 8. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

2b – für Geldern:

Montag, 2. August, geschlossen

Dienstag, 3. August, geschlossen

Mittwoch, 4. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Donnerstag, 5. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Freitag, 6. August, 14 bis 20 Uhr (terminiert) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Samstag, 7. August, 8 bis 20 Uhr (nur bereits terminierte Zweitimpfungen) / 14 bis 19 Uhr terminlos

Sonntag, 8. August, 8 bis 20 Uhr (nur bereits terminierte Zweitimpfungen) / 14 bis19 Uhr terminlos