Impfungen weiter ohne Termin möglich

Der Kreis Kleve bietet weiterhin Corona-Schutzimpfungen ohne Terminvereinbarung im Impfzentrum Kreis Kleve an. Diese finden in beiden Impfstellen statt. Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Vorgaben des Landes NRW: mittwochs bis sonntags, 14 bis 20 Uhr, Impfungen ohne Termin sind bis 19 Uhr möglich.

Die Öffnungszeiten für die aktuelle Woche finden Sie in der KB-Ausgabe der vergangenen Woche sowie bei uns online unter https://www.kevelaerer-blatt.de/impfungen-weiterhin-ohne-termin-moeglich/.

Die Impfstelle Kalkar, am Wunderland / Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar, ist in der kommenden Woche wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 11. August, 14-19 Uhr

Donnerstag, 12. August, 14-19 Uhr

Freitag, 13. August, 14-19 Uhr

Samstag, 14. August, 14-19 Uhr

Sonntag, 15. August, 14-19 Uhr

Bereits terminierte Zweitimpfungen finden auch zu weiteren Öffnungszeiten wie vereinbart statt. Zudem können Personen ab 16 Jahren auch vom 11. bis 15. August zwischen 8 und 20 Uhr Termine für Erst- und Zweitimpfungen buchen. Dies ist ausschließlich über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung möglich unter www.116117.de oder telefonisch unter 0800 116 117 01.

Die Impfstelle Geldern, Mensa und Turnhalle der Sekundarschule Niederrhein, Anne-Frank-Straße 1, 47608 Geldern, ist in der kommenden Woche wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 11. August, 14-19 Uhr

Donnerstag, 12. August, 14-19 Uhr

Freitag, 13. August, 14-19 Uhr

Samstag, 14. August, 14-19 Uhr

Bereits terminierte Zweitimpfungen finden auch zu weiteren Öffnungszeiten wie vereinbart statt. Zudem können Personen ab 16 Jahren auch vom 11. bis 14. August zwischen 8 und 20 Uhr sowie für Sonntag, 15. August, zwischen 14 und 20 Uhr Termine für Erst- und Zweitimpfungen buchen. Dies ist ausschließlich über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung möglich unter www.116117.de oder telefonisch unter 0800 116 117 01.

Termine für 12- bis 15-Jährige

Die Impfungen der 12- bis 15-Jährigen im Impfzentrum sind in dieser Woche angelaufen. Die rund 500 Termine in beiden Impfstellen waren nahezu vollständig ausgebucht. Die Impfungen werden ebenfalls fortgesetzt. Im Gegensatz zu den Personen ab 16 Jahren sind die Impfungen für die 12- bis 15-Jährigen ausschließlich nach Terminvereinbarung unter www.termine.impfzentrum-kreis-kleve.de möglich. Die Impfungen werden von einem / einer Kinderärzt*in wahrgenommen. Für die Impfung ist die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten nötig. Termine sind zu buchen: Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. August, 14 bis 20 Uhr in Kalkar sowie Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. August, in Geldern. Eventuell weitere Termine für Geldern sind aktuell in Abstimmung. Das Buchungsportal wird nach dem Wochenende freigeschaltet.

Schließung der Impfzentren

Der Kreis Kleve wird über die weiteren Öffnungszeiten des Impfzentrums informieren. Aktuell plant nach Auskunft der Landesregierung das Land NRW, die Impfzentren landesweit zum 30. September 2021 zu schließen. Wann die Erstimpfungen in den Impfzentren enden und wie die Impfkampagne im Anschluss fortgeführt wird, hat das Land NRW noch nicht festgelegt.