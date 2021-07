Impfung ohne Termin am 17. Juli in Kevelaer

Der Kreis Kleve organisiert aktuell Corona-Schutzimpfungen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch mobile Teams. Diese Angebote richten sich an Personen ab 16 Jahre. Für die Impfungen ohne Terminbuchung bieten der Kreis Kleve und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein die Impfstoffe Biontec/Pfizer und Moderna an – je nach Verfügbarkeit. Ein Anspruch auf Auswahl besteht für die Gäste nicht. In Kevelaer gibt es am Samstag, 17. Juli 2021, von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit zur Impfung in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Eine Terminreservierung ist nicht nötig. Impfwillige müssen lediglich ihren Personalausweis und – wenn vorhanden – ihren gelben internationalen Impfausweis mitbringen. Alternativ wird ein neuer Impfausweis ausgestellt. Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, den QR-Code für den digitalen Impfausweis vor Ort auszudrucken.

Vier Wochen nach dem Termin der Erstimpfung werden die mobilen Teams erneut für die Zweitimpfungen alle Städte und Gemeinden aufsuchen. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, erhält die Zweitimpfung auf einem anderen Weg: in jedem beliebigen Impfzentrum – wahlweise mit oder ohne Terminreservierung – und in den Hausarztpraxen vor Ort.

