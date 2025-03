Imitator – neuer Stenmans-Krimi

Nachdem der Kevelaerer Autor Daniel Stenmans 2023 sein Debüt „Komplize“ veröffentlicht hat (das KB berichtete), geht das Töten in Krefeld nun weiter. Am 24.3.2025 wird der neue Thriller „Imitator“ erscheinen, in dem Kommissarin Krüger in Krefeld und der Region Niederrhein ermittelt.

„Sie ist eine besondere Frau mit Ecken und Kanten, an denen man sich reiben kann“, sagt Daniel Stenmans über seine Hauptfigur. „Gerade deswegen ist sie mir ans Herz gewachsen und ich wollte mehr über sie erfahren.“

Worum geht es in „Imitator“? Sonja Krüger bekommt es mit einem Psychopathen zu tun, der sich ein Wochenende lang in die Häuser junger, verheirateter Paare einnistet, diese quält, foltert und schließlich tötet. Das Ehepaar Wagner hat Glück im Unglück, wird gerade noch rechtzeitig vor ihm gerettet und der Mörder festgenommen. Der Albtraum scheint zu Ende. In Wahrheit beginnt er gerade erst. Denn obwohl der Mörder in Haft ist, geht das Töten weiter.

Was dürfen Leserinnen und Leser von der Geschichte erwarten? „Es wird eine emotionale, spannende, aber auch ungemein harte Achterbahnfahrt, die mich selbst beim Schreiben ins Schleudern gebracht hat“, kommentiert der Autor sein neues Werk. „Seid gespannt!“

Am 10. April findet die Premierenlesung im „Kävelse Lüj“ mit Unterstützung der Buchhandlung Bercker in Kevelaer statt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter dstenmans.autor@yahoo.com.