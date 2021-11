Im Winter gibt’s Kevelaerer Themenführungen

An verschiedenen Terminen im Dezember bietet die Abteilung „Tourismus & Kultur“ ein vielseitiges Winter-Special an, das sich Gäst*innen und Kevelaerer*innen nicht entgehen lassen sollten. „Hierbei wird vor allem Wert darauf gelegt, die Besonderheiten Kevelaers in der wunderbaren Advents- und Weihnachtszeit vorzustellen – bei Führungen, die nicht alle Tage buchbar sind“, ist auch Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“, sehr gespannt.

Brauchtum tut der Seele gut

Warum hatte der Adventskranz früher 24 Kerzen? Wer schmückte den ersten Tannenbaum in Kevelaer? Welche Bräuche werden noch heute gelebt? Welche Rolle spielt das Licht? Viele spannende Geschichten und Bräuche sorgen bei der adventlichen Führung für Staunen und „Aha-Momente“. Und wer neben der eigenen Krippe auch die Vielseitigkeit der Krippen in den Kevelaerer Kirchen kennenlernen möchte, dem sei eine Krippenführung ans Herz gelegt.

Erlebnisse für Körper und Geist

Kleine Auszeit gefällig? Bei der adventlichen Orgelpräsentation in der Marienbasilika kommt das ein oder andere (Musiker-)Herz ins Schwärmen. Und wer einfach mal, dick eingepackt in die „Wohlfühl-Klamotte“, die frische Luft genießen und tief durchatmen möchte, der schließt sich dem geführten Winterspaziergang an. Der Weg ist das Ziel und Teilnehmenden dürfen sich auf viele schöne Momente freuen.

Das perfekte Geschenk für die Lieben

Das schönste Geschenk ist doch, Zeit füreinander zu haben. Da bietet sich die ein oder andere Führung sicher für eine kleine Auszeit mit der Familie oder dem Freundeskreis an.

Das Kontingent ist limitiert. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Anmeldungen sind unter Tel. 02832 / 122-991 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de möglich. Selbstverständlich können die Karten auch direkt in der Tourist Information im Rathaus zum Preis von 6 Euro pro Person oder 15 Euro pro Familie erworben werden. Kinder bis fünf Jahre nehmen kostenlos teil, müssen jedoch registriert werden.