Wegen mehrfachen gemeinschaftlichen Diebstahls ist ein Paar zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden Im Teufelskreis der Sucht

Am Amtsgericht in Geldern ist ein Paar aus Kempen unter anderem wegen Diebstahls in Kevelaer verurteilt worden. Symbolfoto: Archiv (AF)

Wegen mehrfachen gemeinschaftlichen Diebstahls ist ein Paar aus Kempen zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden. Zwölf Monate Haft erhielt der Mann und acht Monate seine Partnerin. Fünffacher Diebstahl, darunter dreifacher gemeinschaftlicher Diebstahl lautete der Tatbestand. Die zuständige Richterin hatte bereits Erfahrung mit dem Paar gemacht, das sich an diesem Tag am Gelderner Amtsgericht zu verantworten hatte.

Die Richterin sah es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass das arbeitslose und heroinabhängige Paar am 24. September 2019 in einem Drogeriemarkt in Kevelaer eine Playstation entwendet hatte.

Am 3. Dezember desselben Jahres stahl der 42-jährige Mann allein dann bei einem Discounter in Kevelaer eine Lampe, steckte am 7. Januar 2020 dort ein Glas Sirup in die Jacke, ohne sie zu bezahlen. Daneben ließen beide zusammen bei einem Gelderner Discounter Mitte August 2020 zwei Pullover und bei einem weiteren Discounter in Geldern am 16. Februar 2021 zwei Packungen Bettwäsche mitgehen.

Täglich 90 bis 120 Euro für die Beschaffung von Heroin

„Wir haben das für Heroin gemacht“, unterstrich der einschlägig vorbestrafte Mann den Leidensdruck, als Hartz-IV-Empfänger zur Anschaffung von Heroin Geld besorg…