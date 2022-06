Im Sommer wird wieder geatmet und pausiert

Wer Lust hat, eine neue Sportart auszuprobieren und das auch noch kostenfrei, dem bietet die „Atempause“ im Solegarten St. Jakob zwischen dem 18. Juli und 5. August 2022 dafür wieder die perfekte Möglichkeit.

Bereits seit 2016 lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer zu diesem abwechslungsreichen Kursangebot für Menschen jeden Alters ein. Das Team des Kevelaer Marketing freut sich, gemeinsam mit der Volksbank an der Niers als Unterstützer sowie dem KreisSportBund Kleve als Kooperationspartner, der AOK Rheinland/ Hamburg und den lokalen Sportpartnerinnen und Sportpartnern, in diesem Jahr wieder voll durchstarten zu können. Für eine kleine Stärkung der Kursteilnehmenden sorgen kühle Getränke und frisches Obst, zur Verfügung gestellt von Edeka Brüggemeier.

„In den letzten zwei Jahren konnten wir die Veranstaltung zwar trotz der Corona-Maßnahmen durchführen, aber mit einigen Einschränkungen und mit sehr hohem zusätzlichen Aufwand“, blickt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing, zurück. Aus diesem Grund freut sich das Organisationsteam umso mehr darüber, dass jetzt Interessierte wieder ohne vorherige Anmeldung an dem vielfältigen Angebot teilnehmen können. Ausgenommen sind die Kurse, wo grundsätzlich eine begrenzte Teilnehmerzahl besteht.

Die Projektverantwortliche Eva Hundertmarck berichtet: „Der umfangreiche Flyer bietet Interessierten neben dem dreiwöchigen Kursprogramm auch ein leckeres Rezept für Energy Balls und eine Atemübung, die im Gradierwerk durchgeführt werden kann.“

Die genauen Kurstermine können Interessierte dem Programmflyer entnehmen. Dieser liegt ab sofort zur kostenfreien Mitnahme in der Tourist Information im Kevelaerer Rathaus, im Empfangsgebäude des Solegarten St. Jakob sowie an unterschiedlichen Stellen in der Kevelaerer Innenstadt aus. Auf der Internetseite www.kevelaer-tourismus.de gibt es zudem weitere Informationen über die verschiedenen Kursangebote.