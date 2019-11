Im Keller Hanf angebaut

Am Landgericht Kleve ist ein 22-jähriger Kevelaerer wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der gebürtige Niederländer gemeinsam mit einem Mann aus Winnkendonk und einem „Mario“ aus den Niederlanden als Drahtzieher an der Kevelaerer Straße 22 in Winnekendonk eine Marihuana-Plantage angelegt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und vier Monate gefordert, der Kevelaerer Anwalt des Angeklagten eine mildere Strafe.