Im Golddorf leuchten wieder Adventsfenster

Nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ erhellen in Winnekendonk in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge 24 reich geschmückte Adventsfenster die Vorweihnachtszeit.

Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet Abend für Abend eine weitere Familie, eine Nachbarschaft oder eine Einrichtung ein adventlich geschmücktes Fenster ihres Hauses. Der Gemeindeausschuss St. Urbanus Winnekendonk lädt herzlich ein, bei einem abendlichen Spaziergang diese Fenster zu besuchen und sich so auf das Fest einzustimmen.

Von Fenster zu Fenster

So werden die Fenster in Winnekendonk geöffnet:

1. Dezember: Altes Rathaus „Jugendraum“ (Markt 13),

2. Dezember: Familie Eichhof (Tichelweg 18),

3. Dezember: Sterntaler Kindergarten (Neuer Markt 9),

4. Dezember: Familie Elbers (Urbanusstr. 6),

5. Dezember: Familien Petzchen/Muley (Urbanusstr. 44/46),

6. Dezember: Familien Koenen/Lamers (Tichelweg 14/14a),

7. Dezember: Familie Bienemann (Op den Bongert 2),

8. Dezember: Nachbarschaft Paßkath (Wendehammer),

9. Dezember: Gesa Wellesen (Grüner Weg 80),

10. Dezember: Familie Verhoeven (Urbanusstr. 4),

11. Dezember: Nachbarschaft In de Berken (In de Berken 37),

12. Dezember: Familie Aben (Eichendorffstr. 16),

13. Dezember: Familie Vißer (Plockhorstweg/Hoher Weg 13),

14. Dezember Familie Relouw (Paßkath 9),

15. Dezember: Familie Vos (Niersstr. 29),

16. Dezember: Familie Mülders (Urbanusstr. 3),

17. Dezember: Sonja Blenkers (Kervenheimer Str. 14),

18. Dezember: Familie Luyven (An de Bleek 2),

19. Dezember: Urbanus-Kindergarten (Pastoratsweg 4),

20. Dezember: Familie Wessels (Klosbremm 33),

21. Dezember: Familie Dahlmann (Grüner Weg 15),

22. Dezember: Nachbarschaft Viktoriaweg,

23. Dezember: Familie Gietmann (Klosbremm 60),

24. Dezember: St.-Urbanus-Kirche.