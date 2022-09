Kostas Meletiadis betreibt seit April den „Sparta Grill“ in WiDo. Wirtschaftlich sind die Zeiten herausfordernd. Im Golddorf gut aufgenommen worden

Seit Mitte April gibt‘s den „Sparta Grill“ an der Sonsbecker Straße in Winnekendonk. Foto: gee

„Das beste Gyros der Welt“ – so steht es auf der Speisekarte und das sagt er mit Überzeugung, wenn man Kostas Meletiadis nach seinen verschiedenen Speisen fragt. Vor wenigen Monaten eröffnete er in Winnekendonk den „Sparta Grill“. Vieles sei durch die weltliche Lage nicht einfacher geworden.

Qualität sei ihm nach wie vor sehr wichtig, betont Meletiadis, auch wenn die Preise überdimensional nach oben gingen. Einfach sei das alles jedoch überhaupt nicht. Dennoch möchte er weiterhin hochwertiges deutsches Fleisch anbieten – mit seinen speziellen griechischen Gewürzen verfeinert nach einem alten Rezept aus Griechenland. „Jeder hat da seine eigene Mischung“, sagt er.

Einladend wirkt der schlichte Raum des „Sparta Grill“-Restaurants in Winnekendonk an der Sonsbecker Straße Nr. 10. So ganz neu ist es nicht mehr, das Restaurant: Seit Mitte April bieten Kostas Meletiadis und seine Frau Sofia ein gutes Sortiment an typisch griechischen Speisen an. Eine Erweiterung des Sortiments ist schon in Planung. Auch Vorspeisen, die in Griechenland sehr beliebt und gut sind, würde Meletiadis am liebsten anbieten, doch das sei zu aufwendig, sagt er.

…