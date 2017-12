Wenn Thomas Held über seinen Glauben spricht, dann wird er schnell grundsätzlich. „Wenn wir alle an Christus glauben, dann führt er uns zusammen“, bezieht das der 53-jährige Hostienbäcker auch auf das Kennenlernen seiner heutigen Frau Sabine. „Dann können wir voneinaner lernen und miteinander beten. Das ist mir und meiner Frau wichtig.“ Der in Stuttgart geborene Held wuchs in einem katholische…