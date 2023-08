Im Festival-Line-Up mit Apache 207, Cro und Marteria

San Hejmo ist das »Heilige Zuhause« für Live-Musik, urbane Kunst und Genuss. Vom 18. bis 19. August erwecken die Parookaville-Veranstalter dieses besondere Kultur-Happening am Airport Weeze zum zweiten Mal zum Leben. Bis zu 50.000 Besucherinnen und Besucher an zwei Tagen, davon bis zu 10.000 auf der neuen Campsite, werden erwartet. Auf vier Stages bringt das Line-Up des Festivals die besten Acts aus HipHop, Pop und Elektro nach Hause. Zusammen mit dem Partner Subway präsentiert San

Hejmo zudem musikalische Inspirationen auf der Fresh Talent Stage. Und ein exklusiver Gig dort ging nun an die talentiertesten Bewerberinnen und Bewerber des Fresh Talent Contest 2023.

Fresh Talent Stage

Die Fresh Talent Stage auf dem liebevoll gestalteten Areal ist zum zweiten Mal Teil der Aktion des Partners Subway und präsentiert zwei Tage lang spannende, aufstrebende Musik-Acts. Zugleich ist die Stage auch ein Sprungbrett für neue Talente, die kurz vor dem Durchbruch stehen. Dafür gibt es einen Time Slot für einen Live-Auftritt zu gewinnen. Zuvor konnten sich Einzelkünsterinnen und -künstler sowie Bands bewerben, die sich musikalisch in San Hejmo zu Hause fühlen. Eine Jury erstellte die Shortlist aus drei Finalistinnen und Finalisten und am Ende hatte die Community das letzte Wort: über Instagram entschied diese per Abstimmung auf dem @sanhejmo Account, wer Teil des massiven Festival-Lineups werden soll. Der oder die Auserwählte erhält neben dem Festivalauftritt 500 Euro Gage und kann dank 2-Day-Tickets, gegebenenfalls natürlich gemeinsam mit den Bandkollegen und -kolleginnen, das gesamte Wochenende im San Hejmo weiter feiern. Zudem werden die Reise- und Übernachtungskosten übernommen.

Coole Flächen für Stars

Vor kurzem schlossen sich erst die Stadttore von PAROOKAVILLE nach einer ausverkauften und fulminanten siebten Edition. Nun verwandelt sich das Areal in den nächsten Wochen zu »San Hejmo«. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen, um coole Flächen für große Stars und Nachwuchstalente sowohl aus der Musik als auch der Urban Art zu schaffen.

Das »Heilige Zuhause« mixt auf einzigartige Weise inspirierende Kunst mit klassischem Festivalfeeling. So entsteht ein besonderer Kultur-Hotspot am Niederrhein.

Neben dem neuen Subway-Talent lassen sich auch Chartstürmer wie Apache 207, Cro, Alligatoah, Sido und Marteria einen Besuch nicht nehmen. Mit dabei sind ebenso Kultbands wie Die Fantastischen Vier, Sportfreunde Stiller und Tokio Hotel. Allerfeinsten Indiepop gibt es von Wanda, Esther Graf und Von wegen Lisbeth, den richtigen Beat liefern Topic, Alle Farben, Lari Luke u. v. m.

Das gesamte Line Up findet sich im Internet auf sanhejmo.com. Tickets für das San-Hejmo-Festival sind ab 129,- Euro unter tickets.sanhejmo.com erhältlich. Inhaberinnen und Inhaber des KulturPass erhalten für ihr Guthaben rabattierte Ticket-Preise über die KulturPass-App und können das Festival auf diese Weise gratis erleben.