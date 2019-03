Alle zwei Jahre zaubert das Kolping-Ensemble ein heiteres Stück auf die Bühnenbretter des Canisius-Hauses. „Im November 1994 haben wir unser erstes Stück aufgeführt“, erzählt Hildegard van Aaken, die zweite Co-Regisseurin und einziges noch aktives Gründungsmitglied. In dieser Zeit hat das Ensemble zwölf verschiedene Stoffe dargeboten - in diesem Jahr ist es die Komödie „Aufruhr in Hoppenstedt“. „Das hat uns allen auf Anhieb gefallen“, erzählt ihr Mann Rudi van Aaken. Aufführungen sind am 5. und 6. April.