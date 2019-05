Im Einsatz für Bienen, Blumen und Bäume

Gar nicht so einfach, Johannes Baaken mal in einem ruhigen Moment zu erwischen. „Der Mai ist der schlimmste Monat“, sagt der Leiter des Kevelaerer Betriebshofes und grinst. Am Handy spricht er mit Mitarbeitern, die gerade in Sachen Bewässerung unterwegs sind.

Macht er mit links, um sich vor seiner Bürotür mit der rechten Hand den Schweiß von der Stirn zu wischen und dann einen LKW mit zwei Holländern auf den Hof zu winken, die Blumen anliefern. „Die sind für die Rheinstraße“, sagt Baaken, noch bevor die Lieferanten die Ladebordwand geöffnet haben. Während des Abladens lässt er sich erklären, wie die fertig bepflanzten Kübel bewässert werden müssen. „Ich geb‘ euch zwei von meinen Jungs mit“, sagt er, um sich dann schnell zu korrigieren: „Einen Jung und ein Mädchen.“