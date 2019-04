Ein kleiner, verwunschener Gang führte hinein in das Haus am Achterhoeker Schulweg und durch einen kleinen Flur in das Wohnzimmer von Christina Sasse, in dem zwei Kaffeetische gedeckt waren. Es gehe um den Erfahrungsaustausch, wie man in seinem Alltag das ökologische Leben kreativ mit einflechten kann, beschrieb die Mitstreiterin bei „Natur und Kultur im Achterhoek“ (NuK) und Initiatorin der gemeinsamen Zusammenkunft ihre ganz persönliche Motivation.