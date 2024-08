Im Achterhoek was erleben

Im aktuellen Newsletter von Natur & Kultur im Achterhoek e. V. von Anfang August informiert der Verein über bevorstehende Veranstaltungen im Achterhoek. Denn Achterhoek hat mehr zu bieten, als man vielleicht denkt.

Den Startschuss gibt die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft mit ihrem Sommerfest am Sonntag, 25. August, auf dem Dorfplatz. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher Live-Musik, ein Menschen-Kicker und etwas zu essen und zu trinken. Der Eintritt ist frei und alle Einnahmen werden an das Kinderzentrum Stups gespendet. Es heißt also feiern für den guten Zweck.

„Land Art“

Am Wochenende vom 30. August bis zum 1. September präsentiert die Kreativschmiede Schelbergen wieder „Land Art“. Für 5 Euro Eintritt können die Besucherinnen und Besucher dort die Werke von 35 Künstlerinnen und Künstlern bewundern. Der NuK und seine Mitglieder stemmen auch in diesem Jahr wieder die Cafeteria.

Mittelaltermarkt

Auf eine Zeitreise in die Welt der Ritter, Gaukler und Kräuterfrauen kann man sich am Wochenende des 7. und 8. Septembers machen. Denn dann findet der diesjährige Mittelaltermarkt statt. Auf der Vereinswiese (Achterhoeker Schulweg 34) kann man sich von 11 bis 18 Uhr von Ritterspielen und mittelalterlicher Musik unterhalten lassen. Außerdem kann man sich beim Bogenschießen beweisen. Natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt.

Musikalisch wird es am Samstag, 21. September, in der Feldscheune. Für die Musik sorgt dort die Band „Tier und Läute“, die sich selbst so vorstellt: „Rock`n Roll, Suicide und Fiderallala, so lautet das Motto des Rocksongschreibers Marco T.L. Schoofs, der sich in den 80ern seine Sporen als Drummer verdient hat, daher der Nickname Tier (hier stand der Muppettrommler als Namensgeber Pate). Seit 30 Jahren ist Tier mit lauter Unterstützung auf den Bühnen der Republik zu erleben, immer mit den feinsten „LÄUTEn“. Die Besetzung der Band liest sich wie das who is who der deutschen Musikszene: Henning Janßen – Schlagzeug (ex bollock brothers), Eddy Speicher – Bass (von ARD bis ZDF Fernsehgarten), Markus Wienstroer – Gitarre (von Andrea Berg bis Helmut Zerlett, Westernhagen, Sarah Connor, Purple Schulz, etc.). Eins ist garantiert: es geht richtig zur Sache. Songs mit Tiefe über Liebe, Leid und Laster, dazu die unglaubliche Spielfreude einer fantastischen Band. Vorsicht: ein Tier & LÄUTE- Konzert hinterläßt bleibende Schäden – im positiven Sinne.“

Der Eintritt für das Konzert beträgt 12 Euro. Karten gibt es (ab Ende des Monats) beim Bücherbogen in Sonsbeck. Einlass ist am Konzertabend um 19 Uhr. Konzertbeginn dann um 20 Uhr. Maximal 120 Gäste können dieses Konzert erleben. Schnell sein lohnt sich also.

Trödel

Die vorerst letzte Veranstaltung ist der Hof- und Scheunentrödel. Der Achterhoeker Hof- und Scheunentrödel findet in diesem Jahr am 21. September 2024 statt.

Alles bleibt dabei beim Alten: Mitmachen kann jeder im Achterhoek oder wer bei Freunden im Achterhoek einen Platz findet. Getrödelt wird in Scheunen, Vorgärten, Hofeinfahrten oder Garagen oder was immer sich anbietet. Bitte keine Neuwaren anbieten. Die Stände sollten von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wer mag, kann seinen Standort dem NuK mitteilen und wird dann in die Trödelkarte aufgenommen. Anmeldungen bitte an: info@nuk-achterhoek.de.