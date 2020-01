Schaut man über den beruflichen Werdegang von Anna van den Hövel, könnte der in seiner „Mustergültigkeit“ auch einer Broschüre der IHK entstammen,. Ebenso mustergültig wirkt da schon fast ihr noch frisches Engagement in jener Interessenvertretung, die hinter den in Handel, Dienstleistung und Industrie tätigen Unternehmen steht, der „Industrie- und Handelskammer“, kurz IHK.